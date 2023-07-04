大陸微信公眾號「志存鋰業」4日消息，新疆志存新能源材料占地1300畝，總投資46億元的年產12萬噸電池級碳酸鋰項目（一期6萬噸／年）投產儀式2日在若羌新材料產業園舉行，這是志存鋰業集團2023年在新疆竣工投產的首個電池級碳酸鋰專案。志存鋰業集團有限公司總經理、新疆志存鋰業有限公司董事長朱磊說，12萬噸電池級碳酸鋰項目的投產，成為目前行業單體產量最大的電池級碳酸鋰工廠，也是新疆首個投產的電池級碳酸鋰項目，將有效降低中國大陸碳酸鋰對外的依賴程度，支撐中國大陸鋰電池行業的加速發展，保障能源安全。

電池級碳酸鋰，是製備鋰離子電池正極材料的重要原料。鋰離子電池是當前電子產品中最廣泛使用的一種電池，主要用於電動汽車、儲能、智慧手機、筆記型電腦等領域。新疆鋰礦資源豐富，但勘探開採程度較低，尚有大量資源未被利用。

儀式上，志存鋰業集團董事長南東東首先向大陸各級政府對志存鋰業集團及新疆志存新能源材料年產12萬噸電池級碳酸鋰項目（一期6萬噸／年）的大力支持表示感謝，並表示，「新疆志存新材料專案能夠落地，是各方面共同努力的結果，這不僅是一項產業投資，更是一項關係到民生福祉的重要任務，也是加速巴州鋰電全產業鏈打造，推動若羌工業新城建設的重要支撐，這將進一步推動新能源相關產業鏈的發展，為巴州新能源電池產業和若羌縣域經濟高品質發展提供新動力。」

巴音郭楞蒙古自治州黨委副書記、州長巴圖宣布新疆志存新能源材料年產12萬噸電池級碳酸鋰項目（一期6萬噸／年）竣工投產。

新疆志存新能源材料年產12萬噸電池級碳酸鋰專案由新疆志存鋰業有限公司投資建設，項目占地1300畝，總投資46億元（人民幣，下同），新建年產12萬噸電池級碳酸鋰智慧化生產基地，其中一期6萬噸碳酸鋰專案滿產年產值達180億元，拉動就業1500人，可有效將若羌的資源優勢就地轉化為經濟優勢和產業優勢，並帶動下游鋰電項目的發展，助推巴州新能源電池產業和若羌縣域經濟高品質發展。

據《新疆日報》報導，「目前動力電池和儲能電池是中國在國際上很有競爭力的產業，但鋰資源對外依賴度較高。」志存鋰業集團有限公司總經理、新疆志存鋰業有限公司董事長朱磊說，12萬噸電池級碳酸鋰項目的投產，成為目前行業單體產量最大的電池級碳酸鋰工廠，也是新疆首個投產的電池級碳酸鋰項目，將有效降低我國碳酸鋰對外的依賴程度，支撐中國大陸鋰電池行業的加速發展，保障國家能源安全。

12萬噸電池級碳酸鋰項目，分兩期建設，一期投資23億元，預計年產值將達到180億元，年稅收9億元，帶動就業1500餘人。

二期計畫2024年9月建成投產，兩期專案全部達產後，年產值預計在300億元以上。