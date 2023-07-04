進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有22檔，其中群益台灣精選高息(00919）連續兩周打敗元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)，以一周增加4659人蟬聯上周台股ETF的人氣王。

而至6月底，前3檔總受益人數最高的基金依次為:國泰永續高股息(00878)總受益人數為103.5萬人，元大高股息(0056)總受益人數為90.9萬人，元大台灣50(0050)總受益人數為64.4萬人，該3檔ETF至6月底的總受益人數占比（相較51檔台股ETF總受益人數）達55%。

進一步觀察00919六月份的表現，六月年化配息率11%為台股高息ETF之冠，成交量每日均張維持在近4.2萬張，受益人每周持續增加，從5月底26974人到6月底增加到97736人，根據00919最新前十大成分股計算7月3日持股股利率達16.72%，6月開始到9月，在此期間將會陸續領到成分股的股息，搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，法人預估若以此推估，00919具備往後能持續高配息的條件。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股7月第一個交易日就衝上萬七關卡，其中受人注目的航運股更是表現氣勢如虹，採預測殖利率選取成分股的高股息ETF、精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，表現更值得令人期待。整體而言，隨著全球央行陸續暫停升息，是資金潮有機會由緊轉鬆，此外台股大盤已突破萬七關卡，上檔無壓，若盤勢回檔不破萬七，多頭趨勢有機會延續，且展望後市，預期下半年企業營運動能將逐漸回溫，因此股市回檔之際仍應分批布局偏多操作。