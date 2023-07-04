路透3日引述消息人士報導，印度多家煉油商已經開始用人民幣購買從俄羅斯進口的原油。最新數據顯示，6月印度自俄進口石油量再創新高，一天達220萬桶。

報導稱，印度石油公司（IOC）是印度最大的俄羅斯原油買家，3名消息人士表示，該公司已在6月成為第一家以人民幣支付部分俄油交易的國營煉油商。另兩名消息人士稱，印度3家私營煉油商中至少有兩家也在用人民幣支付部分從俄羅斯進口的原油。

據直接了解情況的消息人士介紹，IOC是透過印度工業信貸投資銀行向中國大陸銀行支付人民幣，來結算與俄羅斯石油公司（Rosneft）的交易的。據悉，一家私營煉油商也一直在使用同樣的機制來支付進口俄羅斯原油的費用；另一家國營煉油商印度巴拉特石油公司（BPCL）也在探索用人民幣購買俄羅斯進口石油。

前述報導中提到的印度私營煉油商，即印度最大私營煉油商信實工業公司、被Rosneft收購的印度納亞拉能源有限公司（Nayara Energy）、印度斯坦石油公司米塔爾能源公司（HPCL Mittal），以及印度石油公司（IOC）和印度巴拉特石油公司（BPCL）。

俄烏戰爭爆發以來，印度成為俄羅斯石油的主要消費國之一，俄油所占進口份額不斷攀升。分析公司Kpler的數據顯示，6月印度自俄羅斯每日進口石油量增加到220萬桶，連續10個月上升，超過了沙烏地阿拉伯和伊拉克的總出貨量；截至5月，俄油占印度原油進口量的46％。

報導指出，儘管只要印度購買俄油的交易價格低於西方國家60美元／桶的價格上限，基本上就不會違反制裁，但印度銀行對結算此類進口貿易持謹慎態度。

例如，今年5月，印度國家銀行就拒絕了IOC用美元為Rosneft交付的一批貨物付款的計畫，因為負責運送這批貨物的航運公司，是與俄羅斯國家航運公司SCF集團（Sovcomflot）有關的實體，後者已被歐盟和英國制裁。印度國家銀行是印度最大的商業銀行，也是該國國營煉油商的主要銀行。

一名印度政府消息人士對此表示，這類貿易的首選通常是以美元交易，但當賣家有要求或是銀行方面不願意用美元結算貿易時，煉油商有時會用其他貨幣支付，比如人民幣和阿聯迪拉姆。

值得一提的是，印度石油部和財政部此前一直試圖說服俄羅斯接受使用印度盧比支付原油交易款項，但俄方不願意持有盧比，希望以人民幣或其他貨幣結算。一名匿名印度政府官員告訴路透，俄方認為，如果建立盧比結算機制，俄方最終將面臨每年超400億美元的盧比盈餘，「並不划算」。

長期以來，美元一直是全球各國結算石油的主要貨幣，但隨著西方制裁將俄羅斯排除在美元和歐元結算體系之外，人民幣在俄羅斯金融體系中發揮著越來越重要的作用。前述消息人士中有人坦言，「每當IOC面臨問題時，就會推動用人民幣付款」。還有消息人士透露，「許多交易商（賣方）也堅持用人民幣交易」。路透認為，人民幣支付的增加也助推了人民幣國際化。

無獨有偶，巴基斯坦石油部長馬利克上月12日證實，巴基斯坦購買的首批10萬噸俄羅斯折扣原油已經到貨，「款項是用人民幣結算的」。巴基斯坦電力部長胡拉姆表示，該國希望今後也能繼續用人民幣購買俄羅斯原油。俄羅斯副總理諾瓦克5月也對媒體表示，俄羅斯與伊朗正在討論使用人民幣進行相互結算的問題。