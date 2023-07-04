知名婦產科禾馨集團前營運長林思宏，去年因詐保6700多萬遭北檢起訴，今年4月10日凌晨又傳出他酒駕在麥帥二橋遭警方查獲，酒測值0.62被依公共危險罪送辦。士林地院審理後，依公共危險罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金、緩刑2年，法官要求進行保護管束，6個月內須支付公庫20萬並向指定機關提供30小時義務勞務。

據了解，北市警內湖分局文德派出所員警在4月10日凌晨執行取締酒駕勤務時，凌晨2時57分在麥帥二橋下堤頂大道處，查獲林思宏滿身酒氣，酒測值高達0.62，林供稱自己在信義區餐酒館與友人喝酒，心存僥倖開車返家，警訊後被依公共危險罪送辦。

禾馨集團前營運長林思宏詐保遭起訴又酒駕 ，用這些條件換緩刑。(中時資料庫)

林思宏事後也緊急在臉書發表12字道歉文，「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯」。

禾馨集團當時也發出聲明致歉，不過強調林已未擔任營運長一職，就是診所一般醫師，「對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省，禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉」。

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