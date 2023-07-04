富邦集團、台灣大董事長蔡明忠表示，面對居高不下的碳排放量，開發新能源迫在眉睫。富邦集團成為第一個率先響應「淨零科技研發產研合作」的民間企業，期盼加入企業力量，為中研院研發「地熱能」、「海洋能」以及「去碳燃氫」三大潔淨能源開發技術，盡一份心力，同時也期待透過拋磚引玉，開啟政府、產業以及學術單位之間，更多的互動與對話，也為台灣發展高減碳效益產業鏈，打開更多可能，為世界打造更美好的未來。

能源轉型已是全球關注的強勁趨勢，台灣大以世界級標準精進公司永續治理，加入國際再生能源倡議組織RE100，具體承諾於2040年100%使用再生能源，2050年實踐淨零排放，預估自2022年至2030年投入超過100億元，透過積極減碳、提高綠電佔比，開發新型潔淨能源等方式，為實踐2050年淨零未來而努力。臺灣目前的能源結構仍多屬高碳排的發電方式，未來要全面達到淨零目標，仍有相當大的技術門檻需要突破，台灣大期望透過本次產研合作，發揮企業的關鍵力量，以實質行動與資源，挹注中研院淨零科技研發計畫發揮最大效益。