24歲大陸偶像歌手蔡徐坤外型帥氣，參加《偶像練習生》後爆火出道，迅速成為頂流明星，豈料近日蔡徐坤陷風波，大陸狗仔爆料蔡徐坤一夜情導致女方懷孕，蔡母得知後派工作人員連絡女方索賠並監視，蔡徐坤沉默8天後回應強調兩人你情我願。不過，狗仔不甩蔡徐坤的道歉，3日繼續爆料他有個秘密情人W小姐，蔡徐坤怒發文澄清並報警，曬出的報案單卻被網友發現疑點，引起熱議。

大陸狗仔懂瓜呱再度爆料蔡徐坤還有另一位秘密情人「W小姐」，內容提及該名女性是蔡徐坤的多年粉絲，家境優渥的她還透過人脈獲得偶像的聯絡方式，而後互動逐漸密切並在未成年時與蔡徐坤發生「親密關係」，狗仔在爆料中也一併附上對話截圖以及兩人「火車便當姿勢」的合照佐證。

對此，蔡徐坤火速在微博回應：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」並前往警局報案，控訴狗仔誹謗。然而第一時間回執單有一行字被後製P掉，隨後律師事務所重新上傳回執單，被P掉的字重新出現，原來是「經核，該案為人民法院告訴才處理的案件」。

擔任律師的網友發文評論，「這招很高明啊……」，並指出3個重點，第一點是蔡徐坤在直播開始前，先承認與C小姐的傳聞；第二點質疑和狗仔配合假爆料，且一改不回應的風格，火速稱爆料是假，給大眾有擔當的印象；第三點是點出誹謗罪是自訴案件，如果要追究對方的刑事責任，一般需要去法院，「如果單純去公安報案的話，公安一般是不處理的」。

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