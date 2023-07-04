黑人（陳建州）日前捲入性騷風波，而其中一位指控他的女星大牙透露，有網友私訊提醒她「小心對方網軍攻擊」，怎料該篇貼文底下出現一堆水軍複製貼上相同的攻擊留言，不過卻有網友發現黑人臉書下同樣遭到洗版不斷提醒：「哥～該付款了喔！」被網友虧：「那就是網軍催帳的方式啦，實錘了！」

大牙3日發文表示，有網友提醒陳建州在找口碑公司，大牙也回應「感謝提醒，雖然並不意外。既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切」結果該篇貼文下馬上出像同樣簡體字留言洗版攻擊「又再炒熱度了嗎？無聊」對此，網友痛批「連洗版內容也一樣，還不願意客製化，蠢死了當我們笨蛋嗎」。

不過，卻有網友在焦糖哥哥談黑人買網軍的貼文底下留言「我懷疑跟這個同一家，這邊是前幾天（6/28）熱度高的時候在陳建州那邊洗的，剛好看到覺得有點意思就有截圖存起來，要比對或拿去製大圖的自取」截圖中可見一排都是越南名稱的臉書帳號，且都洗版這句話「哥～該付款了喔」引發熱議。

黑人臉書也被網軍洗版。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

回顧李靜蕾與王力宏事件，她在去年1月曾在IG上貼出多張付款明細，指控王力宏買網軍替自己帶風向，且從明細中可見單則IG貼文4萬個讚加上400個好評，要價840元人民幣（約3650元新台幣）而微博影片點擊量、點讚數一樣也能請網軍幫忙達到效果。

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