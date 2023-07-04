天氣越來越熱，冷氣已成為生活中必不可少的物品，但也因為如此，每到夏季供電就會出現問題。國民黨立委參選人顏寬恒透露，近日台中許多地區都傳出停電問題，怒批「中火在這、污染也在這，我們沒有理由還要不斷承受停電夢魘！」

顏寬恒近日在臉書表示，龍井蚵寮路、三港路一帶本月2日出現停電，烏日區也有民眾提到今年已發生5次停電問題，但接下來天氣只會越來越炎熱，用電量勢必會往上加，停電惡夢是否又會再度上演？

「每次停電總是同樣的問題？」顏寬恒指出，近年來包括樹枝、樹葉、松鼠、麻雀等，每次停電都是類似的問題，但台電沒有告訴人民的真相是「電網已經老舊」，如今已禁不起一點點的風吹草動，同樣也禁不起高壓電力的負載。

「中火在這、污染也在這，我們沒有理由還要不斷承受停電夢魘！」顏寬恒說，蔡政府的非核家園要從天然氣、太陽能、風力發電等填補，但替代能源開發的進度明顯落後，若他有機會進入立法院，將會優先爭取強化電網的預算，將老舊電路汰換掉，讓民眾不用再被供電問題困擾。