美國「2023台灣人夏令會」在近期舉辦，民進黨立委趙天麟連三天在美西、美東及美南受邀演講，2日晚間他在費城演說時提出拒止中國大陸的「四不戰略」，其中甚至包括讓解放軍「出不了港」。對此，不但前立委郭正亮直呼嚇死了，網友看完也喊「無知到可怕」。

趙天麟會上提出「拒止共軍四不戰略」，內容為台灣自我防衛能力要足以讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣」。郭正亮3日在節目《新聞大白話》中狠酸，「嚇死人了，怎會有這樣的立委？」，且大陸海軍目前已經出第一島鏈了，就連美國也沒辦法說出要讓共軍出不了港，台灣是有比美國還要強大的火星部隊？「我昨天看到都快要嚇呆了！」

不少網友看到趙天麟的「四不戰略」，也紛紛留言表示「這種素質水準也能當綠委？」、「塔綠班自認為天下無敵吧」、「怎麼打，先上數學班算算看吧？你有核導彈？你的長程飛彈有多少？美國爸爸也可以算是你的？」、「吹牛讓人興奮又不用花錢，騙術推陳出新」、「民進黨講的話反過來聽就對了」、「民進黨只會唬爛，這是眾所皆知的事實」。

實際上，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）在今年年初，也展現出對於中國大陸軍事船艦數量大幅成長的憂慮。我退伍海軍艦長呂禮詩分析，2023年當下，解放軍服役的艦艇超過375艘，美國服役的艦艇只有297艘，兩邊差距70幾艘，並強調未來差距會越來越大。