女星Apple（黃暐婷）近期捲入演藝圈#MeToo風波，昨（3日）在社群平台發長文一一澄清，其中一點她自爆15歲參加試鏡時，被要求全身脫光，理由是檢查身體有無疤痕，她當時以為試鏡都這樣，如今那位要求全裸試鏡的男星，已在前陣子被揭發，因此不打算公開姓名。不過，網友根據3個線索，發現加害者的身分呼之欲出。

Apple還原之前說過的被性騷擾的過程，15歲那年她參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，試鏡時被要求全身脫光，連內衣都不能穿，理由是檢查皮膚狀況、有無疤痕等，Apple以為試鏡的流程就是如此便照做，對方看完後，還當面評論她的身體。

Apple解釋沒有公開對方姓名的原因，「當時已經有其他受害者先一步站出來，且加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰，所以我當下選擇不說了。」

不過，細心的網友發現Apple給的3個線索實在太明顯，Apple 15歲時，時間點為1999~2000年，正好吻合某男星1998年創辦娛樂雜誌、曾參與試鏡評審，且她又提到該男星之前才被踢爆性騷、目前身心狀況不穩定，網友紛紛驚呼：「難怪他第一個就自爆」、「身心狀況不穩的只有一個人」、「顏色暗示明顯」、「難怪要輕生，騙未成年真的扯」。

Apple 就讀華岡藝校時期，跟楊丞琳、小鬼、愷樂和許瑋甯同屆，2001年她以素人身份參加節目《我猜我猜我猜猜猜》，被封為古典美人，後來加入節目《我愛黑澀會》，還成為第一批正式出道的黑Girl（黑澀會美眉）。至於模特兒試鏡的正規流程，YouTube頻道「ASIF Fashion」3年前曾拍片分享，建議試鏡前5-10分鐘抵達、提前確認地點、可帶簡易彩妝用品、穿白色上衣一套和帶展現自我風格的服裝，完全沒有提到任何須全裸試鏡等字眼。

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