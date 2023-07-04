俄軍發動無人機攻擊

烏克蘭東部軍團發言人切雷瓦蒂（Serhii Cherevatyi）說，俄羅斯已在烏東兩個主要戰線部署超過18萬大軍。

據CNN新聞網3日報導，切雷瓦蒂周一在接受烏克蘭媒體專訪時指出，由於利曼-庫普揚斯克（Lyman-Kupyansk）前線較長，因此其中有超過12萬俄軍部署在當地。他坦承，這軍力相當強大，其中包括空中突擊和機械化部隊等，還有「風暴Z」（Storm Z）所招募的前科犯。

此外，切雷瓦蒂說，約有5萬俄軍集結在巴赫姆特（Bakhmut）前線。利曼和庫普揚斯克約相距100公里，位於巴赫姆特北方。

另一方面，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）說，巴赫姆特附近經常爆發衝突。他在Telegram上貼文說，戰況瞬息萬變。單是在一天內，同一個陣地就可能失而復得兩次。同樣的，烏克蘭地面部隊指揮官西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）也發表了類似的評論。

烏克蘭反攻進展緩慢

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周一坦承，戰況棘手，但仍認為旗下部隊有所進展。基輔說，烏軍上周已光復烏東9平方公里，還有南方28.4平方公里的領土。