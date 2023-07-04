大陸外交部駐香港特派員公署微信公號4日消息，針對美國國務院發言人、國會有關機構、美國駐港總領館、英國外交大臣等國政客發表「涉港謬論」，「妄議」特區警方依法通緝任建峰等8名外逃「反中亂港」首惡分子，並公然詆毀《香港國安法》，干預特區法治和正常執法，中國大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，任建峰等人長期從事「反中亂港」活動，煽動甚至妄圖武力分裂國家、顛覆國家政權，勾結外部勢力「賣港求榮」，為謀一己政治私利，不惜陷750萬香港市民於水火、陷香港社會於動盪。其逃竄海外後仍不收手，到處散布涉中涉港政治謠言和港獨「謬論」，鼓動外部勢力干預甚至制裁香港，公然挑戰《國安法》權威，挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益，「其行可恥、其心可誅、其罪當懲！」

發言人表示，天網恢恢，有法必行，首惡必辦。特區警方以事實為依據，以法律為準繩，通過「保護性管轄」條款對海外「反中亂港」「首惡分子」正當執法，符合國際法及國際通行慣例。這是維護香港法治和社會正義的應然之義，是特區履行憲制責任、落實《香港國安法》的正當之舉，是鞏固香港由亂到治成果、保障香港長治久安的必要之舉，符合香港社會的共識和心聲。

發言人指出，一些外國政客對特區維護國家安全的正當執法橫加指責，卻對自身國家安全立法密不透風、濫用國安概念的事實裝聾作啞。他們對《香港國安法》根據國際通例規定「保護性管轄」妄加置喙，卻對本國濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁打壓異己的做法諱莫如深，只會更加暴露出他們褻瀆法治的偽善與雙標。

發言人重申，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針最高原則，捍衛國家安全天經地義、理所當然，絕不容許任何外部勢力插手干預。大陸外交部駐港公署奉勸逃亡海外的「首惡分子」趁早放棄挾洋自重、逍遙法外的「癡心妄想」，告誡外部干預勢力立即停止包庇罪犯、豢養亂港遏中「馬前卒」的「卑劣行徑」。