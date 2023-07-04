日本共同社3日報導，多名日中關係消息人士向共同社透露，日本自民黨前幹事長二階俊博已開始考慮，最快於8月下旬訪問中國大陸。

據報導，今年正值《中日和平友好條約》締結45周年，岸田政府提出構建「具有建設性且穩定的中日關係」，希望為改善關係營造契機。若實現，這將是二階俊博自2019年4月以來首次訪華。報導提到，二階俊博還將呼籲日本經濟界也參與其中。

報導稱，二階俊博在對中關係方面人脈廣博。此次擬作為跨黨派日中友好議員聯盟會長，在8月下旬至9月上旬期間訪中。共同社評價稱，二階俊博若實現訪問大陸，將強調高層溝通的重要性，還會提議促進以青少年為主的交流。

另據此前報導，2019年4月24日，大陸國家主席習近平在人民大會堂會見日本首相特使、自民黨幹事長二階俊博。二階俊博向習近平轉交了時任日本首相安倍晉三的親署信，並表示，日中關係重回正軌令人高興。

今年4月，二階俊博就任日本日中友好議員聯盟會長，會議決定要力爭6月訪中。大陸外交部發言人汪文斌曾對此表示，二階俊博是日本資深政治家，日中友好議員聯盟是日本日中友好集團體之一。二階先生和日中友好議員聯盟長期以來致力於推進兩國交流合作，我們很高興二階先生就任新會長，中方願與其加強交往和合作。