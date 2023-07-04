炎亞綸遭網紅耀樂指控，在他16歲時偷拍私密影片，炎亞綸事後現身記者會向耀樂鞠躬道歉，強調沒有偷拍。士林地檢署3日指揮警方傳喚炎到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，直到晚間7點炎亞綸到士林地檢署進行複訊，就有媒體追問炎亞綸「今天有化妝嗎？」他則回頭看了一眼，沒有多回應。

炎亞綸是這波「＃Me Too」風波，檢方主動分案，首位被傳喚、搜索的名人，士林地檢署3日指揮警方傳喚炎到案，兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。

被問到是否涉及多案，炎亞綸回應不要胡亂臆測。（圖／中時資料照）

炎亞綸交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，也會捍衛自己清白。其實，炎亞綸日前無預警現身耀樂記者會時，被發現帶著妝髮現身，就連他爆哭，臉上的妝仍依舊完整，這回就有媒體追問炎亞綸「今天有化妝嗎？」他則回頭看了一眼，沒有多回應。

炎亞綸日前直衝耀樂記者會向對方道歉，強調絕對沒有做任何強迫意願的事情。（圖／中時資料照）

至於炎亞綸遭懷疑，拍攝未成年性愛影片不只一宗，檢警搜索炎的住處及多個處所，查扣電腦、平板、手機等物品過濾，將清查有無其他人受害，或涉及其他犯罪，對此，炎亞綸則低調說：「不要亂猜測」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。