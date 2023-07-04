周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.95點或0.21%，為460.98點，並且逆轉了上午0.4%的上漲。

英國重量級藥廠AZ大跌8.0%，表現為自2020年5月以來最糟的一天；稍早分析師指出，該公司試驗性肺癌藥物的療效，可能沒有人們希望的那麼明顯。

受此影響，醫療股下跌2.0%。

忠利保險(Assicurazioni Generali)收盤上漲3.4%，至19.25歐元，股價衝一年新高；此前義大利保險監管單位說，已經允許投資人Delfin的持股比例超過10%，引發市場預期，認為投資人將爭奪控制權。

Delfin為最大單一股東的Mediobanca銀行也上漲1.6%。

以金融股為主的義大利股市上漲0.8%，表現優於其它地區股市。

泛歐Stoxx 600指數今年上半累計上漲8.7%。然而隨著中國經濟復甦力道的放緩，以及歐元區成長放慢的跡象，都抑制了市場信心。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp說，今年股市在整個下午都瀰漫低迷氣氛。

周一公布的歐元區製造業PMI數據，描繪了黯淡的圖像，製造業的萎縮，較初值的預估更為嚴重。

此外，義大利六月製造業PMI出現近三年最大幅度的萎縮。法國製造業也萎縮，儘管萎縮幅度低於預期。