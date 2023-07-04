根據大陸央視新聞報導，從廣州海關方面了解到，粵港澳大灣區首列「中吉烏」國際公鐵多式聯運班列4日在廣州國際港發車。該班列全程採用集裝箱「鐵路－公路」多式聯運方式，以鐵路運輸至新疆喀什後，再轉公路從伊爾克什坦口岸出境，經吉爾吉斯，最終運抵烏茲別克塔什干。相較傳統路線可節約5天時間，該路線將為粵港澳大灣區與中亞地區之間的商貿往來提供更加高效快捷的物流通道。

之前大陸至中亞各國的貿易運輸，大多通過中歐班列經霍爾果斯口岸出境。隨著貿易量猛增，口岸擁堵加劇，急需開闢一條全新運輸通道，加速貨物流轉。

未來粵港澳大灣區「中吉烏」班列的開行，一方面密切絲綢之路經濟帶核心區和粵港澳大灣區的經貿往來，另一方面也為即將開通的「中吉烏鐵路」營運項目打好基礎，形成「多向延伸、海陸互聯」佈局，助力粵港澳大灣區深度參與「一帶一路國際合作經濟走廊建設」，提高對外開放水準。