炎夏來到，各種的體味接踵而至，其中又以腳臭最為可怕。一名30多歲男子腳臭嚴重，坦言自己都被臭到受不了，而求診皮膚科。醫師表示，經診斷後確認，男子是因長期穿著橡膠鞋密不透氣，造成「毒襪子症候群」，即「足蹠蠹蝕症」，治療方式為抗生素藥膏。

皮膚科醫師陳昱璁近日在粉專表示，上述男子進入診間時表示，嚴重腳臭到自己都受不，該男子平時就容易流腳汗，最近因新工作需要，必須穿著密不透氣的橡膠鞋，使得症狀加劇。

陳昱璁說明，這是「足蹠蠹蝕症」，俗稱「毒襪子症候群」，又稱「凹陷性角質溶解症」，即腳上多出很多洞洞，如同被蟲咬，但事實上並非被蟲啃食出來的、也非引起香港腳的黴菌所造成，而是因常穿不透氣的鞋子、腳處於潮濕悶熱狀態，一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小的球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮後所產生的洞，使得腳掌外觀有一個個的洞。

針對「毒襪子症候群」惡臭的原因，陳昱璁說明，是因細菌蛋白酶分解腳皮後，會產生硫化物，常見硫化物氣味就像是腐敗的食物、瓦斯外洩的味道，人對硫化物敏感性相當高。因此，這種味道即便是穿了鞋子，也未必能完整屏蔽臭味。

他並表示，治療該疾病並不困難，主要以外用抗生素藥膏，若外用藥膏無效，才會改以口服抗生素治療，來抑制表皮細菌生長，就不會產生臭氣。

針對日常保養，陳昱璁也提供3建議：

1.時常保持腳部乾爽，例如穿透氣通風的鞋子及吸汗力強的棉襪，也可多帶幾雙襪子替換。

2.使用止汗劑、鞋蜜粉。

3.洗完澡、運動完、下雨淋濕後趕緊將腳底擦乾吹乾。

至於有人疑惑如何區分毒襪子症候群及香港腳？陳昱璁指出，就外觀上而言，前者皮膚會密布一個個小凹洞，為細菌感染所致；後者則以皮膚脫屑為主要表現，為黴菌所引起。治療方式則需由專科醫師診斷才能給予適當治療。