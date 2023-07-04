貨櫃三雄在上周長榮大幅邁開填息腳步帶動下，萬海、陽明除息前拉出一波長紅，除息後更是快速朝填息邁進。今天陽明開盤10分鐘隨即爆出10萬張大量，並強鎖漲停，長榮亦出現10萬張的大量，盤中成為台股成交量前兩大個股，昨日航運股占大盤成交比重12％，開盤後一度占比達到20％。

SCFI上周五報價反彈，美國線都呈現彈升，7月進入傳統旺季，貨櫃三雄成為市場買氣焦點。法人認為，今年上半年運價下跌壓抑營運，第2季運價落底有望迎來拐點，運價將隨旺季呈現回升趨勢，2023年不至於陷入虧損，將有利評價回升。