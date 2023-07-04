●中國商務部與海關總署宣布為維護國家安全和利益，自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。該聯合公告指出，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經許可下不得出口。北京當局此舉是針對美國聯手荷蘭、日本擴大圍堵中國半導體產業展開反制，恐殃及全球半導體市場。

●供應管理協會（ISM）公布，6月美國製造業指數為46，低於5月份的46.9和市場預期的47.1、創下2020年5月以來最嚴峻的萎縮，亦為連續第8個月處於50榮枯分界線之下，創下2008年金融危機期間以來持續最長的萎縮。製造業投入價格分項指數為41.8，低於市場預期的44。

●標普全球公布，6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為46.3，符合市場預期與初值。

●美國商務部公布，5月建築支出增加0.9%，超出市場預期的成長0.6%。

●美國製造業指數意外疲弱，使聯準會進一步升息的不確定性升高，周一紐約8月期金收漲10美分或0.01%，報每盎司1929.5美元，盤中最高站上1939.9美元。

●沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布減產，但中國、美國、德國、日本、韓國等地製造業數據意外疲弱，全球經濟局勢惡化不利於原油需求前景，周一國際油價先升後跌，結束連漲3天的升勢。周一紐約期油收跌85美分或1.2%，報每桶69.79美元，盤中一度漲1.6%，最高升至71.77美元。倫敦布蘭特期油收跌76美分或1.01%，報每桶74.65美元，盤中一度漲2.27%，報76.6美元。

●美國製造業指數比預期更為疲弱，周一美元漲幅縮小，美元指數尾盤微升0.04%，盤中一度漲0.35%，報103.273。