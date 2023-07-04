日本「國民民主黨」眾議員前原誠司率日本在野黨跨黨派國會議員，於3日傍晚拜會民眾黨主席柯文哲，雙方就台海問題、青年政策及總統大選議題交換意見。曾任日本外務大臣的前原誠司以日文「颱風眼」來稱柯文哲，意指在動盪社會中的風雲人物。

由日本「國民民主黨」、「維新之會」及「立憲民主黨」等在野黨跨黨派國會參眾議員一行12人組成，其中包含3位日本國會友台小組「日華懇」成員，來台訪問3天，訪團昨晚拜會柯文哲，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立委吳欣盈、祕書長周台竹及特聘顧問謝明珠一同與會。柯文哲表示歡迎，也期盼日後台日雙方能夠保持密切交流。

柯文哲致詞時表示，受到美中對抗的影響，台灣的國際能見度大幅提升，以地緣政治來看日本的重要性不亞於美國，同時日本也是台灣在亞洲地區最重要的夥伴，盼與日本重啟美日台三方高層溝通平台、深化台日研究機構的交流以加強雙邊科技戰略合作；而經濟面則需建構多元產業鏈的分工，以強化雙方的競爭力。

前原誠司則表示，台灣跟日本在民主、法治上有共同的理念、在經濟上也緊密相連，此次除了跟台灣的執政黨交流之外，也相當重視與在野黨交換意見的機會，尤其是與被視為黑馬的民眾黨主席柯文哲會面。前原誠司甚至以日文「颱風眼」來稱柯文哲，意指在動盪社會中的風雲人物。

曾任日本外務大臣的前原誠司指出，面對中國軍事武力不斷擴張，其最終目的並非一統台灣如此簡單，而是希望藉由突破以沖繩、台灣及菲律賓為主的第一島鏈展現與美國對抗的實力，以稱霸世界。若中國併吞台灣突破第一島鏈亦將危及日韓，對日本而言，維繫東北亞安全至關重要。

柯文哲直言，單就軍事武力，台灣不可能直接對抗中國，為此在國防外交政策上應秉持兩個原則，其一是「嚇阻」，讓中國知道攻打台灣的代價相當大進而不敢輕舉妄動；第二則是「溝通」，柯文哲舉美蘇冷戰為例，直指即便冷戰還是維持熱線，為避免最不利的局面出現，政府還是要溝通。

國民民主黨眾議員淺野哲好奇詢問柯文哲，對於獲得極高比例年輕人支持的民眾黨，是如何吸引年輕人？柯文哲回應道，大的政黨當然會爭取多數人的支持，但對於小黨來說，一開始就要策略性的設定「目標群眾」，政黨的行為會決定政黨的屬性，根據舉辦的活動、媒體露出的平台、行銷的方式都會影響選民結構，加上講求用「數據」治國，才會累積這麼多年輕人甚至高知識水平的支持者。

維新之會眾議員金村龍那也表示，日本年輕人對於追求政策的合理性及社會的公平競爭有更積極的趨勢，但聽聞柯文哲的分享後才發現程度仍不及台灣，希望未來日本也能與台灣多學習，盼增加日本青年世代對政治的參與。