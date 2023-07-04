美中晶片戰越演越烈，周一大陸官方無預警宣布限制半導體材料鎵、鍺及其他化合物的出口，需要獲得官方許可證才能輸出，專家分析指出，此舉是用來反擊美國打擊大陸先進半導體的措施，雖然有許多國家都會受到影響，但美國是最主要的目標，半導體關鍵材料被當成談判的籌碼。

南華早報報導，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員Paul Triolo提到，「哪怕只是少部分的關鍵礦產受到影響，重建供應鏈都要花費相當多的時間與資金投資，因此北京似乎想透過這個方式，讓美國與西方國家放寬近期便嚴格的出口管制措施。」

大陸商務部及海關總署以維護國家安全和利益為由宣布，從8月起，對鎵、鍺及相關化合物實施出口管制措施，未來出口前需要通過審查。此作法與美國限制先進半導體材料、技術及產品出口至大陸的方式相似。

學者Aadil Brar直言，美國就是大陸的頭號目標，「鍺原料已經進入軍事技術領域，大陸的行動顯然是報復美國在半導體方面的出口管制措施。」

大陸產出全球最多的鎵與鍺元素，鎵產量佔全球95%以上，鍺產量則佔67%以上，而根據美國地質局與內政部的數據，美國有53%的鎵從大陸進口，其次德國與日本各佔13%。