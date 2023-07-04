國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（3）日提到，核能絕對是能源選項之一，並承諾核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估以及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟。對此，臉書粉專「不演了新聞台」直呼「做對事了」。

國民黨總統參選人侯友宜昨接受趙少康專訪時，針對核能議題表達立場，強調從來沒有反對過核電，而且核能絕對是他的選項之一。此外，侯友宜也提出當選後將撤掉NCC、兩岸穩定，兵役就恢復4個月等承諾。

對此，「不演了新聞台」今在臉書直呼做對事了，並提到侯友宜說的包括支持九二共識、廢NCC、恢復特偵組、反兵役延長等都是對的。「不演了新聞台」強調，侯友宜就是必須透過不斷論述，定位自己。

針對該粉專的論述，許多網友也認為「真的，國民黨就該大膽的說出自己的論述，讓老百姓去想、去抉擇」、「有效的攻擊會比一直防守好」、「終於開始直球對決，好的開始」。