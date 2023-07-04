中福國際（1435）今天宣布已針對前董事長黃立中與中福整合行銷公司等，在福興股權交易案涉及損害股東權益，還有非常規交易部分，向智慧財產及商業法院提出民事訴訟；對此，前董座黃立中表示，公司派劍指能影響資產處分決策的福興股權。

中福公司稱，為維護股東權益，此一民事訴訟是根據今年股東常會決議，將要求返還福興公司股份以及賠償相關損失，前董事長黃立中在擔任中福董事長期間，將子公司福興股權轉移51%到其私人設立的中福整合行銷，造成福興脫離中福的控制，以致於後續福興不交出合規財報，並引發下市疑慮。

不過，黃立中回應，儘管目前福興已經交出財報，但仍未見中福公司經營團隊完成整體財務報表，目前金管會要求中福7月15日前重行公告申報，雖然公司派表面答應，但有目共睹的是對方無心於公司經營，除了股東會中並無提出營運計畫，目前為止的動作都是為了福興對中福的持股，以便於處分公司資產。

事實上，今年中福公司股東會，就有不少小股東當眾要求董事長陳建說明公司長期經營計畫，但是陳建並無給予相對回應，當時小股東氣憤表示，陳建仗著手中過半持股，漠視2萬多名小股東權益，雖然口中喊著保障股東權益，但實際上還是為了少數人利益對前經營團隊興訟。