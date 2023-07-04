時序已進入7月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享下半年桃花旺有望脫單的前4名生肖，依序是生肖屬鼠、狗、虎、羊，其中第1名的生肖鼠單身者能讓異性產生濃厚興趣，希望能與他們更進一步發展，也有望在相親和聯誼場合中遇見真命天子；有伴者則是能解開誤會感情將更加順暢。

▍第4名：生肖羊

生肖羊在下半年，愛情運將有大幅度進展，單身者開始主動認識異性，積極拓展交友圈，也許前一陣子感情並不順利，但並沒有因此放棄或失去信心。有伴侶者感情能持續增溫，可考慮見彼此父母或討論結婚等事情，一起規劃未來，將進一步鞏固感情。另外，近期可好好打扮自己，展現出自信而亮麗的一面，就有望能夠脫單。

▍第3名：生肖虎

生肖虎在下半年，愛情將充滿驚喜，也會重新在感情中重拾信心，且容易遇到突如其來告白，或結識以前從未考慮的異性。最終，彼此之間會產生好感並開始交往，記得利用放假時間多出外遊走，有望接觸到更多潛在對象。此外，可多留意身邊異性朋友，若有好感可深入了解對方。有伴侶者則是愛情能穩定發展，可安排一起出遊，能夠了解對方的價值觀和人生觀，有助於讓關係更加穩固。

▍第2名：生肖狗

生肖狗在下半年，桃花運將超級旺，無論走到哪都會引人矚目，也容易遇到一段浪漫的戀情，然而，需特別注意對方是否單身，若確認後，這段戀情很有可能是一段長久的關係，會遇到一個細心呵護的人可好好把握。另外，若身邊有熟識異性朋友，也有可能會成為戀人。有伴侶者則是感情能更加穩固，若想討論婚嫁等事情，可在秋末冬初開始籌備，但雙方需注意彼此感受並加強溝通。

▍第1名：生肖鼠

生肖鼠在下半年，桃花運將超級旺，周圍異性都對他們表現出濃厚興趣，希望能更進一步發展，會清楚知道想要什麼樣的伴侶，能夠快速而準確辨別出誰是真心愛你的人。近期別錯過任何相親機會，有望在相親或聯誼場合中遇到真命天子。另外，有伴侶則是能解開過往的誤會，彼此理解和體諒，雙方家長和親友也會給予祝福，感情之路能更加順暢無阻。