工商協進會今日舉行第26屆第2次會員大會，工商協進會理事長吳東亮會前接受媒體採訪，對於外界提九二共識，他表示任何可以維持兩岸、台海與區域和平穩定、增加對話和交流都是好事情。

有關重啟核電的問題，吳東亮表示不只核電，對於台灣缺電和缺綠電等，應該整體檢討，會議裡頭也提出很多建議希望可以提供多元、穩定的供電來源，希望少點政治口水，多點專家意見、取得社會共識來制定電的策略。

國民黨總統參選人侯友宜3日正式對「九二共識」表態，九二共識成為近期討論焦點。吳東亮則回應，任何可以維持兩岸、台海與區域穩定、增加對話和交流都是好事情。而對於參選人的政見，工商協進會是立場中立的團體，工商界的立場是希望參選人的政見可以提升台灣的經濟發展，與國家穩定和區域和平等。

服貿是否要重啟？吳東亮表示，服貿問題曾經在台灣造成很大的對立衝突，如果要重提服貿要很小心，應該要充分討論、取得社會共識重啟服貿才會獲得支持。

景氣方面，台灣出口已經連續9個月負成長，產業庫存方面科技業已經調整得差不多、傳產則還需要一點時間，吳東亮認為，下半年有機會比上半年好，至於大家關心，美國是否繼續升息，美國聯準會主要是觀察通膨的數字，而通膨已經從頂點往下走，美國升息的壓力已經比較小一點。

對於金融發展，吳東亮表示，整體而言上半年表現還不錯，金融業是支持台灣經濟與工商發展，金融韌性很強，現在比較有壓力的是保險業，2026要接軌IFRS新的監理制度，希望政府可以支持工商界在地化、寬容的措施，以順利接軌新的監理措施。