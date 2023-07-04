周五（7/7）是24節氣的「小暑」，民俗專家柯柏成指出，從小暑後到7月18日這段期間，世界局勢甚至是個人都容易動盪、有大事發生，很多事情將受到考驗，同時分享小暑開運法，準備一張黃紙、50元硬幣及紅包袋，來化解小人，帶來財運。

柯柏成日前在臉書發文，以《易經》十二消息卦的排序，夏至後就進入一陰生的天風姤卦，近期如果被受小人之苦的朋友就要好好利用小暑這個節氣的特性轉運。

柯柏成表示，今年的小暑是在陽曆7月7日下午4時25分交節氣，奇門遁甲的開運法是利用這個時間點過後，在晚上11點前找一張黃紙，用台幣50元硬幣的大小描下來剪三個，分別以黑筆寫上「乙丁到罡」4字，置入紅包袋內摺好，放在隨身的錢包或書包內連續3天，過後就可以直接回收，以奇門遁甲的方法化解小人並帶來財運。

柯柏成表示，小暑（7/7）後到農曆六月初一（7/18）這段時間，世界局勢乃至個人容易動盪、有大事發生，代表衝擊、衝突、變化、壓力、轉折、突破、逆轉等很多事情或專案的進展易遇到重重挑戰，經受非常多的考驗，需要多準備些耐心決心。

柯柏成說，如果是生肖屬鼠，又在晚上11點至隔天凌晨1點出生的人，容易在事業上有大的變動；不論任何生肖，如果是在農曆12月臘月出生的人，需要多注意身體健康，這是個容易中暑的節氣，農諺上說「小暑過，每日熱三分」，此時正值初伏前後，空氣濕度逐步加大，天氣由乾熱轉為悶熱 ，節氣的因素容易導致心情變化急速震盪，特別是農曆12月出生的朋友容易引發過去未曾注意的健康狀況。

不過，也有比較順利的族群，柯柏成表示，屬羊的朋友在這個節氣就比較順風順水（但農曆十二月生的羊除外，因為健康運勢被節氣影響），學生的學習力高、財運事業兩得意，如果要簽約、商業談判，屬羊的朋友要找屬馬的結伴，更能如虎添翼。