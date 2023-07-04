（11：28更新）費城3日晚間發生大規模槍擊，美聯社報導，費城警局局長奧特蘿（Danielle Outlaw）稍後召開記者會表示，槍擊釀成4人死亡、2名孩童受傷。
奧特洛表示，4名死者中的其中3人年紀介於20至59歲，尚不清楚第四名死者年紀，另外2名傷者的年紀分別為2歲及13歲。
另外警方也逮捕2人，其中一人為主要嫌疑人，另一人涉嫌在槍擊案中開槍還擊。警方在巷子內順利逮捕主要兇嫌，他當時攜帶一把AR長槍、一把手槍、一件防彈背心、背心上有好幾個彈匣，另外還有一個警察掃描儀。
目前費城警方仍在調查槍擊發生原因。警方稍早表示有8人中彈。
（10：00）美國費城西南部地區3日晚間爆發大規模槍擊，當地媒體報導釀成4死4傷，不過警方僅證實8人中彈。警方指出已逮捕穿著防彈背心的兇嫌，並在案發現場找到一把長槍及一把手槍。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、費城地方電視台「WPVI-TV」、太陽報（The U.S. Sun）報導，3日晚間8時30分，費城西南方金塞辛（Kingsessing）地區的第56街及切斯特大道（Chester Avenue）爆發槍擊，警方證實8人中彈，不過《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）報導已釀成4死4傷。
警方指出受害者中包含2名孩童，據信其中一名死者為青少年。
警方表示已逮捕一名穿著防彈背心的嫌犯，並在巷子裡找到一把長槍、一把手槍及好幾個彈匣，據悉晚間8時40分，警方在未開槍的情況下逮捕嫌犯。
現場畫面顯示，街道上至少遺留6個彈殼。
目前費城警方仍在調查這起槍擊事件。
美國即將在4日迎接國慶日，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，今年以來，美國已發生至少339起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義為4人以上中彈，不含槍手。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。