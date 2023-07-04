美國費城3日晚間發生大規模槍擊事件，釀成4人死亡。

（11：28更新）費城3日晚間發生大規模槍擊，美聯社報導，費城警局局長奧特蘿（Danielle Outlaw）稍後召開記者會表示，槍擊釀成4人死亡、2名孩童受傷。

奧特洛表示，4名死者中的其中3人年紀介於20至59歲，尚不清楚第四名死者年紀，另外2名傷者的年紀分別為2歲及13歲。

另外警方也逮捕2人，其中一人為主要嫌疑人，另一人涉嫌在槍擊案中開槍還擊。警方在巷子內順利逮捕主要兇嫌，他當時攜帶一把AR長槍、一把手槍、一件防彈背心、背心上有好幾個彈匣，另外還有一個警察掃描儀。

目前費城警方仍在調查槍擊發生原因。警方稍早表示有8人中彈。

（10：00）美國費城西南部地區3日晚間爆發大規模槍擊，當地媒體報導釀成4死4傷，不過警方僅證實8人中彈。警方指出已逮捕穿著防彈背心的兇嫌，並在案發現場找到一把長槍及一把手槍。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、費城地方電視台「WPVI-TV」、太陽報（The U.S. Sun）報導，3日晚間8時30分，費城西南方金塞辛（Kingsessing）地區的第56街及切斯特大道（Chester Avenue）爆發槍擊，警方證實8人中彈，不過《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）報導已釀成4死4傷。

警方指出受害者中包含2名孩童，據信其中一名死者為青少年。

警方表示已逮捕一名穿著防彈背心的嫌犯，並在巷子裡找到一把長槍、一把手槍及好幾個彈匣，據悉晚間8時40分，警方在未開槍的情況下逮捕嫌犯。

現場畫面顯示，街道上至少遺留6個彈殼。

目前費城警方仍在調查這起槍擊事件。

美國即將在4日迎接國慶日，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，今年以來，美國已發生至少339起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義為4人以上中彈，不含槍手。

文章來源：A person is in custody after 8 people were shot in Philadelphia, police say
文章來源：4 dead, 4 hurt in shooting in Philadelphia's Kingsessing section; Suspect found in bulletproof vest
文章來源：GUN HORROR Multiple victims in southwest Philadelphia mass shooting with fears of ‘active shooter in bulletproof vest’
文章來源：Four people killed, four more injured in Kingsessing mass shooting; suspect in custody
文章來源：Four people killed in Philadelphia shooting and suspect in custody, police say

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