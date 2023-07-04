美國費城3日晚間發生大規模槍擊事件，釀成4人死亡。

（11：28更新）費城3日晚間發生大規模槍擊，美聯社報導，費城警局局長奧特蘿（Danielle Outlaw）稍後召開記者會表示，槍擊釀成4人死亡、2名孩童受傷。

奧特洛表示，4名死者中的其中3人年紀介於20至59歲，尚不清楚第四名死者年紀，另外2名傷者的年紀分別為2歲及13歲。

4 killed, 4 wounded after gunman wearing ballistic vest opens fire in Philadelphia shooting https://t.co/LCVz1HIvmA pic.twitter.com/RPG0Zr56QA — New York Post (@nypost) July 4, 2023

另外警方也逮捕2人，其中一人為主要嫌疑人，另一人涉嫌在槍擊案中開槍還擊。警方在巷子內順利逮捕主要兇嫌，他當時攜帶一把AR長槍、一把手槍、一件防彈背心、背心上有好幾個彈匣，另外還有一個警察掃描儀。

🚨#BREAKING: Multiple Injuries and Fatalities as Gunman Opens Fires randomly



📌#Philadelphia | #PA



There is currently a strong police presence in the Kingsessing neighborhood of Philadelphia, PA. This is because of a serious incident involving a mass shooting, where eight… pic.twitter.com/SBMO79c2N9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 4, 2023

目前費城警方仍在調查槍擊發生原因。警方稍早表示有8人中彈。

（10：00）美國費城西南部地區3日晚間爆發大規模槍擊，當地媒體報導釀成4死4傷，不過警方僅證實8人中彈。警方指出已逮捕穿著防彈背心的兇嫌，並在案發現場找到一把長槍及一把手槍。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、費城地方電視台「WPVI-TV」、太陽報（The U.S. Sun）報導，3日晚間8時30分，費城西南方金塞辛（Kingsessing）地區的第56街及切斯特大道（Chester Avenue）爆發槍擊，警方證實8人中彈，不過《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）報導已釀成4死4傷。

警方指出受害者中包含2名孩童，據信其中一名死者為青少年。

警方表示已逮捕一名穿著防彈背心的嫌犯，並在巷子裡找到一把長槍、一把手槍及好幾個彈匣，據悉晚間8時40分，警方在未開槍的情況下逮捕嫌犯。

現場畫面顯示，街道上至少遺留6個彈殼。

目前費城警方仍在調查這起槍擊事件。

美國即將在4日迎接國慶日，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，今年以來，美國已發生至少339起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義為4人以上中彈，不含槍手。