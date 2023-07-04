隨著一輛液鈦銀昊鉑GT駛下生產線，大陸第2000萬輛新能源汽車在廣汽埃安誕生。根據中汽協數據顯示，從1995年大陸第一輛新能源車起步，實現首個1000萬輛的突破、歷時27年；而從1000萬輛到第2000萬輛下線，僅用了短短1年半時間，目前，大陸新能源汽車產銷規模已連續8年穩居全球第一。這些數字變化，展示大陸新能源汽車崛起速度，勾勒出汽車產業高品質發展軌跡。

據大陸《經濟日報》分析，這是大陸新能源汽車關鍵核心技術、智慧製造和超大規模市場優勢的體現，表明正加快從汽車大國邁向汽車強國。

目前，大陸我國新能源汽車產銷規模已連續8年穩居全球第一，同時建立起結構完整、有機協同的新能源汽車產業體系，形成了新能源汽車與相關行業互融共生、合作共贏發展新局面。今年前5個月的新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，年增率分別成長45.1％、46.8％。

而在新能源汽車的驅動下，大陸汽車行業展現新氣象。今年前5個月的自主品牌乘用車在大陸市占率達到53.1％、超越外資品牌。業內預計，今年汽車出口將突破400萬輛，成為全球最大汽車出口國。

但大陸工信部副部長辛國斌也提出，雖然新能源汽車產業發展取得了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分、支撐保障能力有待提升等問題，需要有關各方共同應對解決。