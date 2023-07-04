看似健康的飲食，若用錯方式食用，仍會對身體造成負面影響。家醫科醫師王健宇就分享個案，提到患者因健檢發現血脂肪與血糖過高，便決定多吃生菜沙拉和水果，未料半年後再檢查，數值不降反升，醫師細問才知道，原來是對方吃沙拉時還會搭配美乃滋等醬料。事實上，很多醬料都暗藏恐怖熱量地雷，王健宇並列出6種常見醬料的熱量及其主要成分，其中美乃滋若以1份45克計算，熱量就高達284大卡，千萬不可輕忽。

家醫科醫師王健宇在《健康好生活》指出，曾遇過一名個案，因公司健檢發現血脂肪與血糖過高，便下定決心要好好改變，飲食方面改多吃生菜和水果。然而。半年後再次檢查，醫師檢視報告，除了血糖稍微下降，三酸甘油酯及膽固醇的數值，非但沒減少還上升。

王健宇進一步詢問患者飲食細節才知道，對方雖然吃生菜沙拉，但起初使用的油醋醬味道過淡，於是改成千島沙拉醬；結果吃久又覺得太油膩，就換成美乃滋。

王健宇強調，很多涼拌醬料都暗藏恐怖地雷，並列出6種常見醬料的熱量及其主要成分，分別是美乃滋、胡麻醬、千島沙拉醬、原味優格、日式和風醬及油醋醬，以一份45克計算：

1、美乃滋：284大卡，主要成分為沙拉油及蛋黃。

2、胡麻醬：243大卡，主要成分為麻油、芝麻。

3、千島沙拉醬：139大卡，主要成分為沙拉油、蛋黃、番茄醬。

4、原味優格：47大卡，主要成分為生乳、脫脂奶粉、糖。

5、日式和風醬：42大卡，主要成分為醬油、麻油、醋、蒜泥。

6、油醋醬：41大卡，主要成分為醬油、果糖、醋。

王健宇提醒，醬料越稀薄，越不會沾拌在食物上；反之，醬料越濃稠，越容易全部吃下肚，自然熱量就會破表，因此，醬料是減重和健康的關鍵影響因素，不可不慎。