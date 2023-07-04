中國新聞網4日報導，在上市12年後，大陸首家通過IPO登陸A股的汽貿集團——「＊ST龐大」，走到了上市之路盡頭。根據公告，6月30日，「＊ST龐大」在上交所正式退市。相關數據顯示，成立於2003年的龐大集團曾經是中國大陸最大汽車經銷商集團，巔峰時期網點數量超過1400家，市值數百億元（人民幣，下同），地位在業內堪稱舉足輕重。

4S店全稱為汽車銷售服務4S店（Automobile Sales Service Shop 4S），是一種整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）、訊息回饋（Survey）等「四位一體」汽車特許經營模式。擁有統一外觀形象，統一標識，統一管理標準，只經營單一品牌等特點。

財報顯示，龐大集團門店近年來數量下降、業績不佳。2017年底，集團經營網點為1035家；2022年底，集團僅剩267家經銷門店，旗下經銷網點數量已不足此前三成。

其中，龐大集團2019年門店數量下滑，與2018年相比腰斬。2018年底，集團擁有806家經營網點，到2019年末僅剩402家。

至於原因，龐大集團在2019年的財報中曾分析到，「因資金嚴重不足、財產不能變現等原因，無法清償到期債務，資金的嚴重不足造成2019年持續經營低迷，出現大批經銷網點停運，經營不能正常運轉。」

2019年，龐大集團破產重整。根據重整計畫，重整投資人承諾龐大2020年、2021年、2022年的淨利潤分別不低於7億元、11億元、17億元，或三年的淨利潤合計達到35億元。2020至2022年，龐大集團三年淨利潤均未能達標。

從結果上看，這次重整亦難讓「＊ST龐大」逃脫股票停牌的命運。

2022年，＊ST龐大歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-15.50億元，2021和2020年的這一資料則分別為-3.85億元和1.87億元。

在龐大集團被摘牌同時，大陸汽車經銷商行業的生存狀況也不容樂觀。

資料顯示，2021年大陸全國有超過1900家汽車經銷商關停退網，到了2022年，這一數字已增加至4000家。

中新財經報導，業內人士稱，傳統汽車經銷商的收入主要有三項，分別是賣車、維修和上險。其中，賣車的利潤不高，主要負責吸引客流，維修和上險才是重要的利潤來源。

「現在賣車，不光不賺錢，甚至還賠錢！我們必須靠完成主機廠（車企）規定的目標，拿到返點才能扯平成本。部分配額的滯銷車型，更是占了大量流動資金。」一位4S店負責人無奈地說。

中國汽車流通協會副祕書長郎學紅指出，「當前，經銷商都在進行一些品牌優化，繼續做原來的品牌不符合未來發展的趨勢，想要選擇能夠營利的新能源品牌也非常難，所以現在經營壓力非常大。」

據中國汽車流通協會發布的大陸《2022年全國汽車經銷商生存狀況調查報告》顯示，2022年，完成年度銷量目標的經銷商占比為19.4％；僅有29.7％的經銷商實現營利，處於虧損狀態的經銷商已接近一半；經銷商對主機廠(車企)的滿意度降至十年來最低水準。

與此同時，另外兩大利潤來源——維修和上險也在縮水。一位4S店負責接車的工作人員說，「不少車一出保修期，客戶就不來店裡維修和上險了。不少互聯網公司都推出了養車服務，雖然技術未必有我們專業，但勝在價格便宜。」

傳統汽車經銷商如何脫困？郎學紅認為，轉型新能源是傳統汽車經銷商的重要出路之一。「現階段，經銷商需要轉型新能源，培養自己的銷售團隊，適應新能源的銷售和服務。」

此外，她還表示，未來二手車業務是經銷商的收入和利潤的一個重要增長點，二手車是比較快見效的業務，不少經銷商集團的優勢在於門店數量比較多，客戶基礎比較好，這將成為開發二手車業務的優勢。