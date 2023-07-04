檢警查獲一起遊走雙北地區各大醫療院所的鏢客詐騙集團，該集團隨機尋找單獨看診的長者，再吹噓認識隱世中醫師，以廉價藥材佯稱是珍稀的「天山雪蓮」，濫竽充數製成藥酒，每包收費3萬8000元，誆騙久病纏身的長者，不法獲利至少百萬元。台北地檢署依違反詐欺取財、《醫師法》等罪起訴集團陳姓主嫌及成員共7人。

檢警調查，陳嫌等人從2月起組成鏢客集團，不時到台北慈濟、榮總、振興等醫院，尋找獨自前往看診的年長病患，再藉故攀談，吹噓認識醫術高明的隱世中醫「陳醫師」，可治療外病纏身的病患，部分病患跟隨集團成員到位於北市大直區的假中醫診所，「陳醫師」會佯裝把脈問診，病患誤信療效向診所購買每包3萬8000元的「天山雪蓮粉」。

集團成員並指導病患調藥，要病患將半包藥粉倒入藥酒桶攪拌，靜置數日後即可飲用，會有意想不到的療效，部分病患因錢帶不夠，集團成員還會開車帶他們返家取錢。

其中有人因親友發現「天山雪蓮」粉，竟是廉價藥材，驚覺受騙提告，檢警今年4月陸續逮捕陳嫌及成員共7人，估計有6人被騙，有人最多被騙20多萬元，得知上當後當場大哭。北檢偵查終結，依《醫師法》、詐欺取財等罪起訴陳嫌7人。