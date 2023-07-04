文化大學21歲投手林振瑋一直都有旅美夢，今年5月赴美打大聯盟選秀聯盟，好表現吸引球探注意，順利加盟聖路易紅雀隊，林振瑋感謝舅舅郭泓志，「我會更加努力、不會辜負他的期待。」

林振瑋身高203公分，最快球速約達160公里，一直都有意挑戰旅外，之前就陸續傳出有美職球隊開價，但因為價碼不如預期、沒有簽約。

林振瑋去年赴美打夏季聯盟，今年5月底出發赴美打大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League），期間好表現吸引包含美國及日本多支職業球隊的注意並開出合約條件，林振瑋最終決定加盟美國職棒聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員。

林振瑋所屬經紀公司展逸國際企業發出新聞稿表示，聖路易紅雀隊棒球營運總裁莫茲里亞克（John Mozeliak）表示：「我們非常高興並歡迎林振瑋的加入，他是球隊有史以來第一位簽約的台灣球員。」

莫茲里亞克也提到：「紅雀隊持續地在全球各地尋找有才華的球員來幫助我們變得更好，我們認為林振瑋具有令人著迷的潛力，有能力成為未來的大聯盟球員。他有驚人的身高，我們將安排他盡快前往佛羅里達州的紅雀訓練基地展開他的職業生涯。」

負責球員招募的紅雀隊總經理特助史雷特（Matt Slater）表示：「林振瑋擁有一顆爆發性的速球，加上他具有很好的身體素質和令人印象深刻的運動能力，他也是那種整體素質在我們評估中表現出色的球員。」史雷特特別感謝紅雀隊國際部門的羅德里格斯（Moises Rodriguez）以及評估林振瑋的專業球探們，期待林振瑋在紅雀隊的小聯盟系統中進步，希望有一天能夠實現夢想成為大聯盟球員。

對於能順利挑戰美國職棒，林振瑋很感謝家人的支持與鼓勵，「他們是我最堅強的後盾，然後也很感謝這一路上幫助過我的人。」

林振瑋也特別提到具旅美資歷的舅舅郭泓志，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。未來我會更加努力，不會辜負他的期待。」（編輯：李亨山）1120704