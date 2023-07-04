天后蕭亞軒日前在IG開直播分享近況，她坦言這一年來身體狀況不好，導致回歸計畫無法如期完成，對歌迷很抱歉，並強調現在是單身狀態，開放大家來追。而她2019年生日時才大方認戀小16歲男友黃皓，更表示要培養對方成為藝人，未料今(4日)微博上傳出，有網友指黃皓領證結婚了，對象是鄰居姐姐，但黃皓本人暫無說明，不知真偽。

43歲的蕭亞軒2019年8月生日時突然曬出小她16歲、大陸鮮肉男友黃皓的照片，再度大方認戀，而蕭亞軒過去可謂男神收割機，和王陽明、周湯豪等人傳過交往，2012年她被拍到和小12歲的柯震東約會，最後無疾而終。當年見蕭亞軒證實新戀情，柯震東便在IG有感而發寫下：「一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！」隔空為蕭亞軒送暖。

蕭亞軒近日承認恢復單身。（圖／中時資料照片）

網友透露同事跟黃皓結婚。（圖／取自新浪娛樂）

蕭亞軒當時曬出和黃皓的4連拍，寫下：「愛就是需要我們在一起」，正式認愛，之後更簽下男友打算培育對方成為藝人，並邀黃皓在自己的MV擔任男主角，沒想到一年後黃皓因為壓力太大傳出胃潰瘍、十二指腸潰瘍吐血送醫，蕭亞軒也承認自己求好心切，未來會對男友標準放寬一點。

黃皓老婆分享兩人戀愛故事。（圖／取自新浪娛樂）

黃皓老婆曬出黃皓照片（左），與黃皓自己所分享的背影相似。（圖／取自新浪娛樂）

然而，蕭亞軒日前在直播中表示已經恢復單身，同時間，《新浪娛樂》報導，有網友透露：「我同事最近跟蕭亞軒的前男友結婚了」，並指兩人本來是鄰居，後來自然而然在一起，最近剛領證，證實是黃皓，網友更挖出黃皓新婚妻子的社交平台，一開始分享發現有個明星鄰居，放狗狗去戶外便便時和黃皓結緣，透露自己比黃皓大，有人問以後這帳號都是「Justin（黃皓英文名）」來更新嗎？，疑似黃皓的太太也按了讚，承認兩人以後會一起經營該帳號。