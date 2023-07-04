●台積電ADR周一收漲2.23美元或2.21%，收在103.15美元，換算台股價格為642.23元。聊天機器人ChatGPT爆紅引發AI軍備競賽，使輝達的A100和H100晶片需求激增，但基於台積電名為CoWoS的封裝技術，這兩款AI旗艦晶片全數交由台積電代工，三星沒有取得任何訂單。

●微軟跌0.75%，收在337.99美元。路透社報導，消息人士透露，歐盟反壟斷監管機關可能在未來數個月正式對微軟展開反壟斷調查。報導指出，近幾個月來，微軟雖竭力化解歐盟的關切，但相關協商已經陷入膠著，歐盟反壟斷機關可能啟動正式調查。本案由Salesforce旗下職場即時通app開發商Slack於2020年提出，該公司指控微軟Office 365在2017年免費納入視訊會議與協作軟體Teams為不公平的競爭行為。

●特斯拉周一漲6.90%，收在279.82美元。該電動車產業龍頭周日公布第二季交車46萬6,140輛電動車，較前一季成長10%、較去年同期大幅成長83%，主要受惠於降價促銷，以及美國聯邦政府提供的稅負抵免。特斯拉第二季產量雖然比交車量多出13,560輛，為47萬9,700輛，但這個差距較第一季的17,933輛縮小。近來特斯拉氣勢大漲，除了電動車和AI題材之外，該公司最近在電動車快充領域亦捷報頻傳，福特汽車和通用汽車等汽車製造商以及越來越多快充設備廠宣布採用特斯拉的北美充電標準（NACS）。

●Rivian收漲17.41%，報19.56美元，創下8個月來最大單日漲幅。該美國電動車新創公司第二季交車12,640輛，較第一季成長59%、較去年同期（4,467輛）成長近兩倍，且優於市場預期的11,000輛。