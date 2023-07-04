俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）近日投書媒體，他在文中警告，俄國與西方國家的對抗將持續數十年，與烏克蘭的衝突也可能成為常態。

麥維德夫於2008年到2012年擔任俄羅斯總統，西方世界曾以為他是自由派的現代化主義者，但自俄國去年2月開始入侵烏克蘭以來，他一直是俄國最敢言的鷹派人物之一。

路透社報導，俄國官員說，麥維德夫如今身為俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席，他的觀點某種程度上反映了克里姆林宮高層的思維。

麥維德夫投書官方報紙「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta），他寫道，俄國現在與西方國家之間的緊張關係，比1962年古巴飛彈危機期間「糟得多」。在古巴飛彈危機期間，全球在核戰一觸即發的邊緣動盪不安。

他說，核戰「很有可能」發生，但恐怕沒人會是贏家。他過去多次表示，西方國家對烏克蘭的支持，提高了核武衝突的可能性。

麥維德夫提到不同陣營在烏克蘭議題、人類走向和如何塑造全球秩序等方面的極端分歧。他寫道：「各界政治人物都不想承認的一件事是：這種世界末日不僅可能發生，而且是非常有可能。」

西方國家的分析家認為，麥維德夫的「核武恫嚇」是一種策略，目的是嚇唬西方、迫使西方國家減少對烏克蘭的軍事援助，並轉而要求烏克蘭與俄國展開和平談判。但烏克蘭表示，在把所有俄軍趕出領土之前，不會與俄國談判。

麥維德夫說，俄國仍極力阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），「我們的目標很簡單：消除烏克蘭加入北約的威脅。而且我們無論如何一定會成功」。

北約的規範之一是不納入正處於領土衝突的國家為成員。因此麥維德夫說，俄烏衝突可能會成為「常態」，畢竟這攸關著俄國存亡。

他還說，要化解俄國與西方國家之間緊張關係的唯一辦法，就是展開艱難的談判。

麥維德夫寫道：「這場對抗將曠日持久，現在要馴服我們這些固執倔強的人已經太晚了。這場對立會持續數十年。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1120704