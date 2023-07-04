預計2個小時抵達與那國島。（吳佩蓉攝）

蘇澳直航與那國島今破冰踩線，游錫堃：希望帶起風潮。

立法院長游錫堃今（4日）率團從宜蘭縣蘇澳鎮搭船前往日本沖繩縣與那國島，展開破冰直航踩線之旅，希望促進台日兩國觀光交流及國會外交；游錫堃說，期盼此趟可以促進蘇澳和與那國町的觀光產業發展，若效應不錯，價格不要太貴，希望之後有第二團、第三團，帶起風潮。

日本最西端島嶼與那國島，距離蘇澳鎮烏石鼻東部外海僅110公里，與台灣的直航距離比日本還近，全島面積約宜蘭市大，人口近2000人，天氣晴朗時，肉眼可從舊蘇花公路看到與那國島島影，遂游錫堃積極討論兩國觀光，甚至與縣府開協調會拍板定案，在宜蘭3處規畫觀景平台，可眺望與那國島。

今游錫堃、中央相關部會、國會立法委員、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲及民間觀光業者，於上午8時40分抵達蘇澳港辦理通關準備登船；游錫堃說，與那國島距離蘇澳最近的距離僅111公里，過去因戒嚴時期海禁來往較不方便就中斷，他跟很多朋友覺得彼此這麼近，應該可以有更密切的往來。

立法院長游錫堃今（4日）率團從宜蘭縣蘇澳鎮搭船前往日本沖繩縣與那國島，展開破冰直航踩線之旅。 （吳佩蓉攝）

游錫堃表示，自己是台日交流聯誼會會長，今日踩線試航能促進觀光，同時也是直航破冰之旅，日華懇談會團長古屋圭司也會在與那國島接待大家；他強調此趟有3個重要意義，觀光踩線、直航破冰及促進國會外交。

他指出，現在已有逾20個同鄉會有意願參與，若效應不錯，旅行社安排的好、價格不太貴，很快會有第二團、第三團，屆時希望帶起一股風潮。因蘇澳到與那國島有東北季風，建議要去的話可以趁11月前出發。