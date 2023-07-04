桃園市警界也陷入Metoo風波，有民眾今天在臉書「靠北Police」貼文，指稱中壢警分局某組組長也陷入Metoo案件，並問到底什麼時候才會有結果，上次中壢浩克鬧超商員警懲處馬上就下來，這次一直壓消息也不對。中壢警方今天上午表示，民眾所反映沈姓組長酒後言行失檢一案，已在上月28日報請警察局核予記1大過重懲，並調整為非主管職務，以維警政風紀。

據了解，該名沈姓組長在今年5月26日晚間11點多，在下班之後獨自前往中壢區一家居酒屋內獨自飲酒，在喝醉後，疑似對居酒屋一名女員工有言語上的騷擾及肢體上的碰觸，該名女子在言談之中得知對方是在中壢警分局服務的警察，之後便到分局申訴這起性騷擾事件。

中壢警分局今天表示，有關民眾反映本分局沈姓組長酒後言行失檢一案，經查沈員在今年5月6日晚間11時許，勤餘獨自前往轄內酒吧飲酒後與異性接觸言行失檢，經召開會議完成調查後，沈員身為幹部未能以身作則，言行失檢，本分局秉持勿枉勿縱，於6月28日報請警察局核予記1大過重懲並調整為非主管職務，以維警政風紀。

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