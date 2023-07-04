國民黨參選人侯友宜昨接受專訪拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」、「重啟核四」等主張，卻遭民進黨猛攻，民進黨立院黨團除了今早開記者會針對侯友宜言論抨擊外，民進黨立委洪申翰也表示，侯友宜參選總統的「國政願景」，其實是重回馬英九時代；侯友宜接受的其實是「9.2％共識」。

洪申翰指出，如果有一個快問快答「講到下面四個東西：九二共識、核電、金溥聰、服貿，猜一個名詞？」答案肯定是「馬英九。」這問題實在太簡單了，「這就是侯友宜在五月被國民黨徵召後，為了藍營基本盤，不得不往自己頭上硬套的幾頂帽子。」

洪申翰感嘆，說來悲哀，過去侯市長在新北副市長與市長任內，就是以跟國民黨中央和馬英九保持距離，「標榜」走自己的路，「宣稱」自己只拚市政，所以才獲得比國民黨高不少的支持度。也才有被提名為總統候選人的今天。

洪申翰直言，不到1個半月，幾年來想盡辦法躲得老遠的這些酸臭關鍵字，每個都在侯友宜的頭上套好套滿了；他指出，侯友宜現在的「國政願景」，很明顯，是要把台灣全面拉回到十年前的「馬英九時代」，而那正是整個台灣社會高度共識，給馬英九9.2％支持度的時代，因此現在的侯友宜，真正接受的，其實是「9.2％共識」。