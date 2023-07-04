大同大學今宣布，8月1日起，補助全校學生學費，每人每年1.5萬元，加上教育部明年2月起補助私立大專校院學生學費1年3.5萬元，大同大學學生一年可獲補助5萬元學雜費，相當於公立大學收費。目前佛光、南華及大同比照公立大學收費，而華梵大學則趨近免學費。

大同大學校長何明果表示，全校補助學費一年所需金額約為5000萬元，財源為校友募款。大同大學董事會3日通過，112學年度入學新生以及在校生（大學部、研究所）皆為補助對象。

教育部統計公私立大專校院學雜費落差，平均每年相差5萬元，日前行政院宣布明年起補助3.5萬元。何明果說：「還差1.5萬元，本校學生由大同大學以獎助金來補助」。

大同大學創校之初即比照公立學校收費，但後來又改為私立學校收費。但因應人口變化、人才需求、師資結構以及教學品質，10年前即著手規劃「大同大學2026＋計畫」與「大同大學2031＋計畫」，在財務穩定之下，提前恢復公立學校收費目標。未來將逐步降低生師比，提升教學研究與輔導品質。

而事實上，佛光山系統的佛光大學及南華大學，已比照公立大學收費多年，在少子化的考驗下，這項政策展現一些效果。至於華梵大學，由於受到少子化衝擊非常大，學生數少，因此使出大招，讓學生讀書形同免學費。

華梵大學從109學年起，大一新生只要修「校園共同維運實習課程」，每周進行5小時的校園維護工作，如圖書館借還書、公共空間的清潔維護等，即可獲得與學雜費同額的「品德獎學金」5萬4000元；大二至大四生也可申請「創新共學獎學金」的全額獎金，形同全校學雜費全免。