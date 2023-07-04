61歲劉德華出道多年，被網友封為最親民天王，圈內關於他的美談不勝枚舉，最近他參加《灣區升明月》音樂晚會，一身全黑西裝現身，可見其凍齡魅力，網友則曝光一段他私下在後台準備離開的影片，可見他快步行走，兩側有保鑣和工作人員幫忙開道，他突然回頭伸手拉住工作人員，小聲說：「別這樣別這樣」，似乎是怕工作人員不小心撞到別人，引來網友大讚：「難怪長紅這麼多年」。

賈靜雯最近參加《乘風2023》，挑戰自己的唱跳實力，也為此大開在大陸的曝光度，最近她分享和節目中的隊友劉雅瑟去香港出席活動的照片，意外和小時候的男神劉德華合影，賈靜雯開心說：「我雀躍不已的如同小朋友的害羞旋轉，也如願以償的合照！真的有種美夢成真的感受！」

據知，由於劉雅瑟在新片中和劉德華飾演夫妻，才說好要替賈靜雯牽線去見男神一面。為了證明自己不是蹭熱度，賈靜雯更強調從國中起就是劉德華粉絲，曾存下所有零用錢就為了買劉德華的紀念照片，不僅寫功課的時候會看一眼，累了也會趴在照片上小憩，強調：「他就是我青春時期唯一偶像！」

據《香港01》報導，近日劉德華現身音樂會，一段後台花絮影片也引來討論，可見貴為天王的他在後台低著頭跟工作人員說話，接著還不忘注意身邊的人是否會撞到其他人，突然伸手拉了對方一把，引來網友興奮說：「以前的好多藝人真的是德藝雙馨，現在的都跟主子似的」、「唯一男神」、「永遠的典範啊」。