民眾登山時直擊棕長腳與台灣熊蟬展開打鬥。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣陳姓民眾近日到花壇鄉大嶺巷拍攝獨角仙生態時，直擊棕長腳蜂獵蟬的畫面，當時1隻身長近3公分的棕長腳蜂正攻擊1隻身長約5公分的台灣熊蟬，因兩者身材上有不小差距，如同輕量級對上重量級，蜂蟬大戰約1分鐘後，棕長腳蜂居於下風，還慘遭巴頭，最後悻然離去。

日前台中市有民眾在大坑步道登山時，直擊棕長腳蜂狙殺薄翅蟬的畫面，當時棕長腳蜂在飛行中鎖定樹枝上一隻薄翅蟬後，在空中俯衝直下，並以其大顎緊咬住薄翅蟬頭部，完成一場迅雷不及掩耳的獵殺行動，接著並將薄翅蟬咬食到僅剩蟬翼，讓人看了怵目驚心。

「這次棕長腳蜂踢到鐵板了！」陳姓民眾說，他在花壇鄉大嶺巷拍攝獨角仙時，看到路旁上有1隻棕長腳蜂正在攻擊1隻台灣熊蟬，雙方拳腳相向，棕長腳蜂一直變換攻擊位置，台灣熊蟬則是不動如山，有趣的是，雙方拚鬥雖兇險，但棕長腳蜂在過程中多次慘遭台灣熊蟬巴頭。

陳姓民眾表示，棕長腳蜂多次發起攻擊都未能撼動台灣熊蟬，雙方打鬥約1分鐘後，棕長腳蜂在遲遲未能占得上風的情況下，最後飛離現場，結束這場量級不平等的打鬥。