「超7成年輕人存款不足10萬」話題4日衝上大陸熱搜，引發網友強烈討論。近日大陸《成都商報》旗下紅星資本局對生活在一線二線城市、年齡20至30歲年輕人進行問卷調查，顯示存款在10萬（人民幣，下同）以下的年輕人占比超過7成。大部分集中在3萬元以下、3至10萬元2個區間。當被問到要存多少錢才能讓退休時，有超5成表示若有50至200萬的存款，就會考慮退休。

根據中新經緯今年2月引述中國人民大學博士、教育專家儲殷的說法，曾在節目上稱「年輕人不應該拚存款」引起廣泛關注，表示存款不是年輕人的強項，「年輕人應該拚的是希望」。但當時對此說法許多網友並不認同，紛紛表示，「希望就是存款越來越多」、「不拚存款難道拚貸款？」，認為專家應回歸真正的生活。

在這份關於「存錢與消費」的線上問卷調查中，從2035份有效問卷中，存款在10萬以下的年輕人占比超7成，而存款超過50萬的年輕人占比不超過2％，存款超百萬的人更是少之又少。

但具體消費到哪去了？有近75％受訪者表示，房租房貸是每月的最大支出。此外，在日常吃飯、買衣服包包、社交娛樂、美容護膚、旅遊等，每個月也要支出不少。這也凸顯大陸當代年輕人的消費形式多樣化，除最基本的吃住，也願意把錢花在提升自我、豐富自我。