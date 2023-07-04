本周五（7／7）迎來小暑，天氣將一天比一天熱，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，小暑進入未月，八卦進入坤卦，是快速學習跟速成記憶的時節，別錯過三級跳的機會，生肖屬猴、雞、鼠、馬、蛇的人在小暑期間（7／7～7／22）運勢最旺，第1名的猴可望名利雙收、蛇官運強，相當受青睞。

另外，小暑也是磁場轉換的時間點，運勢不佳想轉運者，建議多戴黃色寶石，穿偏黃色或米黃色衣服，隨身攜帶淡黃色吊飾，都有助化煞轉運。

Top5：生肖蛇

屬蛇的朋友，在這段期間官運、事業運強，多多上台展現自我，能獲得不少青睞，團體聚會上備受矚目，但在投資方面要冷靜選擇，容易出現變卦或危險。

Top4：生肖馬

屬馬的朋友，這段期間擁有大事業與訂單，能聚集志同道合的朋友一起做事，會有不錯的成效與財運，但盡量避免有感情糾葛，事業會更順利。

Top3：生肖鼠

屬鼠的朋友，這段期間正、偏財運極佳，擁有突如其來的財運及好運，也有工作機會找上門，善用自我的專長會有很棒的收獲，但與人溝通要有技巧，也要注意交通安全，才能守住好運。

Top2：生肖雞

屬雞的朋友，在這段期間善用溝通，可以財富倍增，財神緊緊相隨，出門也容易遇到貴人提攜及幫助；從事較危險工作的人要注意安全，若有身體不適要記得就醫檢查。

Top1：生肖猴

屬猴的朋友，在這段期間財運、事業運超旺，溝通也非常流暢，雖然事情都需要你打理，但會自帶流量，許多的焦點都會在你身上，有升官發財的機會，擁有名利雙收的好運氣。

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