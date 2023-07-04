揚秦受惠「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌營運規模擴大，配合「麥味登」門市體質調整有成，2023年首季稅後淨利0.29億元季增達45.28％、年增2.72％，改寫同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.32元，表現淡季不淡。

隨著時序逐步進入早午餐旺季、疫情對消費人流影響趨緩，揚秦2023年5月自結合併營收1.82億元，月增6.48％、年增16％，刷新歷史新高。累計前5月合併營收8.42億元、年增達13.83％，續創同期新高，第二季營運續揚可期。

展望後市，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。除延續東協地區業務拓展外，今年也攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。

此外，揚秦亦將推出新品牌「涮金鍋」揮軍火鍋市場，定位為和風金湯鍋主題的中平價日式火鍋品牌，首家直營店落腳桃園市中路特區、預計8月開幕迎賓。初期規畫先以直營店拓展版圖，待達一定規模後再開放特許加盟。