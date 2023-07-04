神田指出，正與包括美國在內的其它國家交換意見以及溝通，除了貨幣、金融市場外，還有其它各式各樣的議題。匯銀人士認為，神田此時釋出上述訊息，可能表示日本政府將要出手，進場阻止日圓續貶。

上周，當日圓兌一美元匯價貶破145大關，並來到近8個月新低之後，財務大臣Shunichi Suzuki（鈴木俊一）立刻出面示警，要市場勿過度拋售日圓。因此，有聲音傳出匯價150可能是日本政府新的的容忍點。

學者認為，日本央行一直維持超寬鬆貨幣政策，導致日圓兌一美元貶破145關卡。去年9月，日本曾進場大買日圓，避免日圓續貶，是1998年以來首見。美國財務部當時也表示，日本直接阻貶的行為實屬罕見。

6月中旬，美國在每兩年舉行一次的貨幣會議中，把日本從操控國家的名單中除名。貨幣專家表示，2016年以來第一次不在觀察名單內的日本，現在更可肆無忌憚地把手伸入匯市，並任意操縱日圓。

亞洲匯市4日交易時，日圓兌一美元在144.43與144.71之間游走，目前在144.62附近。2023上半年期間，日圓兌美元匯價繼續孱弱不堪，貶值幅度快要1成左右。