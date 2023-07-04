新增的20檔成分股包括：華通(2313)、旺宏(2337)、漢唐(2404)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、景碩(3189)、欣銓(3264)、智易(3596)、致伸(4915)、新唐(4919)、臻鼎-KY(4958)、中光電(5371)、瀚宇博(5469)、中美晶(5483)、合晶(6182)、精成科(6191)、啟碁(6285)、樺漢(6414)、矽創(8016) 、廣積(8050)。

刪除的20檔成分股包括：仁寶(2324)、華碩(2357)、技嘉(2376) 、微星(2377)、廣達(2382)、義隆(2458)、威健(3033)、文曄(3036)、晶技(3042)、緯創(3231)、威剛(3260)、華擎(3515)、彩晶(6116）、盛群(6202)、矽格(6257)、台燿(6274)、南茂(8150) 、志超(8213)、群聯(8299)、金居(8358)等。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，依據指數編制規則，此次替換的成分股主要基於部分個股股價漲多，導致拉低股息殖利率表現，或者不符合波動度及本益比等篩選條件而剃除，新納入的成分股聚焦營收獲利穩健、波動度及估值較低的優質電子股，以兼顧成長性及息收收益。

許忠成分析，新納入的成分股多是台灣各電子次產業的佼佼者，除了在消費性電子供應鏈市場佔有一席之地之外，近年也跟上趨勢加速轉型，躍身電動車、高速運算、車用電子、儲能及AI等熱門應用領域，持續挹注指數報酬及股息率表現。