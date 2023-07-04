在陸美對立情勢越演越烈之際，印度試圖想取代大陸成為世界各大廠的製造中心，美國研調機構里德爾（Riedel Research）表示，相當看好印度未來超越大陸，並可望成為下一個超強經濟體。

根據《CNBC》報導，里德爾執行長David Riedel指出，他非常看好印度，因為它的經濟規模比大陸要大得多，而這是一個顯著的轉變，因為印度過去的表現一直落後大陸。

David Riedel稱，印度的經濟可能在未來半年到2年內超出預期，並強調，印度不論是以前或將來，都是一個與大陸非常不同的國家。

反觀大陸方面，David Riedel直指，大陸未來5年不會像過去5年那樣強大，已經有越來越多外企決定遷出供應鏈與工廠，使大陸越來越多青年失業，根據統計，大陸5月16~24歲青年失業率攀升至20.8%的歷史新高。

此外，大陸近期公布一系列經濟數據低於市場預期，像是工廠活動已連續3個月陷入萎縮，6月製造業PMI採購經理人指數為49，低於50景氣榮枯線，非製造業PMI為53.2，也創下今年新低。

值得關注的是，印度總人口數來到14.28億，正式超越中國的14.25億，成為世界上人口最多的國家。華爾街日報先前撰文指出，大陸全球第一人口大國的頭銜被印度奪走，預示著全球秩序的一個重大變化。