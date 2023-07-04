網紅耀樂指控炎亞綸趁他16歲時偷拍私密影片，士林地檢署3日指揮警方傳喚炎到案，兵分3路搜索炎的住居所、工作室，直到晚間7點炎亞綸到士林地檢署進行複訊，晚間9點半訊後以50萬交保。炎亞綸的2名委任律師早一步先抵達士檢，一位是曾任台北地檢署檢察官，後轉職律師的鍾維翰，另一位則是資深律師陳達德。

面對偷拍風波，炎亞綸聘請2位王牌律師鍾維翰、陳達德，其中，鍾維翰任職於台北地檢署檢肅黑金專組檢察官及廉政署駐署檢察官，檢察官資歷10餘年，鍾維翰專長於重大金融犯罪、貪汙案件等。擔任公職期間，鍾維翰偵辦及偵結多起上市櫃公司財報不實、特別背信、操縱股價、內線交易等案件。在派駐廉政署期間，他則偵辦多起高階公務員涉犯貪汙案件。

被問到是否涉及多案，炎亞綸回應不要胡亂臆測。（鄧博仁攝）

炎亞綸是「＃Me Too」風波首位被傳喚、搜索的名人，士林地檢署3日指揮警方傳喚炎到案，兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。

炎亞綸交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，也會捍衛自己清白。至於炎亞綸遭懷疑，拍攝未成年性愛影片不只一宗，檢警搜索炎的住處及多個處所，查扣電腦、平板、手機等物品過濾，將清查有無其他人受害，或涉及其他犯罪，對此，炎亞綸則低調說：「不要亂猜測」。

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