一名男網友提問「愛穿女裝自慰是不是有病？」性學博士許藍方表示，如果這件事情沒有影響到生活、心理狀態或與他人的互動，那就只是一般的性癖好而已，無關對錯，也不能說是有病，畢竟在隱私的空間做自己喜歡的事情沒有錯。

許藍方昨在YouTube直播影片上分享，一名男網友提問「穿女裝自慰是不是一種心理疾病？」對此，她表示要怎麼樣自慰是個人的習慣，不能藉此來判斷說一個人有沒有生病，但如果這樣的行為已嚴重影響生活、自身的心理狀態及與他人的互動，建議可以去尋求身心科醫師的幫助。

許藍方表示，心理有沒有病的前提在於，自身是否因為這個行為而影響到生活與心理狀態，如果有的話就尋求身心科醫師幫忙；如果沒有這就只是性癖好，是隱私的行為，沒有人看到你，自己爽怎麼弄都可以，只要不影響到別人，也不要強迫別人看，這樣其實沒有什麼問題，就只是每個人的喜好不同而已。

貼文引起網友討論，不少人留言表示，這應該算是癖好而已，而且私底下自己來，要怎麼做都可以，只要不影響到別人就好。