74歲女星甄珍去年和兒子章立衡（原名：劉子千）赴北京處理和前夫劉家昌的官司，未料自此神隱消失一年，連妹妹銀霞都沒有她的下落，還傳出甄珍因為先前撞到頭留下病根，身體微恙。最近她現身好友姜大衛的聚會，可見一身紅衣的她坐在C位正中間，臉頰消瘦不少，還有點黑眼圈，引來網友放心說：「終於看到甄珍姐現身了」。

曾獲第50屆金馬「終身成就獎」的資深影后甄珍，2021年傳出過年期間發生意外，頭撞到木頭椅子，緊急送醫後因為「腦子裡都是血水」，必須緊急動開顱手術，至親和好友都不知情，只有兒子章立衡陪伴，開刀前兩個小時才通知妹妹銀霞，害銀霞嚇個半死，幸好住院10天後甄珍便出院休養。

當時甄珍被問到此事，爽朗笑說：「我開刀時剃了頭，半邊到現在還是禿子，戴著帽子和朋友吃飯，朋友覺得吃飯怎麼戴帽子，可能（開刀）就傳出去了，很謝謝大家的關心。」去年又傳出她和兒子去北京辦事失聯，11月又發文說要賣掉在台北的房子，希望有意接手的人可以聯繫她的秘書，引來外界好奇她的近況。

見此，銀霞一度發文：「這些日子我一人受的煎熬不是一般人能體會」，甄珍兒子隨後又突然發文說：「樹上開花，好傢伙。我最喜歡聽鬼故事」，令人搞不清楚其中含意。近日，7月17日生日的甄珍現身姜大衛的6、7月壽星餐會，可見甄珍看來有點臉頰凹陷，氣色尚未回復，但久違的報平安已讓粉絲放心不好，同時也留言說：「熱熱鬧鬧的生日聚會」。